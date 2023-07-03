Синоптики сделали прогноз на эту неделю: обещают дожди и без жары

До четверга в стране ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозовые ливни. Во вторник синоптики прогнозируют порывы ветра до 12-17 метров в секунду, местами на побережье и под горозовыми тучами - до 18-22 метров в секунду. В последующие дни ожидается слабый или умеренно сильный ветер, в конце недели он будет дуть с северо-запада.

В конце недели вероятность осадков снизится, сохранится переменная облачность.

По ночам температура воздуха будет опускаться до +10...+17 градусов, днем же воздуъ прогреется до +18...+25 градусов.

Согласно нынешнему прогнозу, в конце недели в Риге будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер, периодически возможны кратковременные дожди, по ночам столбик термометра будет опускаться до +15 градусов, днем - подниматься до +21...+22 градусов.