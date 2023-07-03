Вторник будет ветреным и прохладным; пройдут дожди

Южный, юго-западный ветер немного стихнет к утру, и днем на побережье его порывы могут составить до 20 метров в секунду. На большей части территории страны порывы ветра днем составят 12-17 метров в секунду, в Курземе - до 18-22 метров в секунду.

Ожидается переменная облачность. Ночью дожди пройдут местами, а днем - на большей части территории страны. Также возможны ливни и грозы.

Ночная температура воздуха составит +11...+16 градусов, дневная - +18...+22 градуса, в Латгале - до +24 градусов.

В Риге кратковременный дождь ожидается преимущественно во второй половине дня. Порывы южного, юго-западного ветра составят 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью понизится до +13 градусов, днем составит около +21 градуса.