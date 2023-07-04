Вт, 4.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Во вторник будет дуть порывистый ветер, местами дожди

rus.tvnet.lv
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Дождь в Риге
Дождь в Риге Фото: Zane Bitere / LETA

Во вторник, 4 июля, южный, юго-западный ветер в Латвии усилится порывами до 12-17 метров в секунду, местами в западной и центральной частях страны - до 18-21 метра в секунду, предупреждают синоптики.

Местами ожидаются осадки, возможна гроза, в Латгале до вечера значительных осадков не будет.

На солнце воздух прогреется до +18..+22 градусов, в Латгале - до +24 градусов.

В Риге временами ожидаются дожди, выглянет солнце, южный, юго-западный ветер усилится порывами до 17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +21 градус.

Галерея: Погода в Латвии

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Наверх