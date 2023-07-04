Во вторник будет дуть порывистый ветер, местами дожди

Во вторник, 4 июля, южный, юго-западный ветер в Латвии усилится порывами до 12-17 метров в секунду, местами в западной и центральной частях страны - до 18-21 метра в секунду, предупреждают синоптики.
Местами ожидаются осадки, возможна гроза, в Латгале до вечера значительных осадков не будет.
На солнце воздух прогреется до +18..+22 градусов, в Латгале - до +24 градусов.
В Риге временами ожидаются дожди, выглянет солнце, южный, юго-западный ветер усилится порывами до 17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +21 градус.
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