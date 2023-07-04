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В среду будет немного солнечнее и теплее

rus.tvnet.lv/LETA
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Теплая погода в Риге. Иллюстративное фото
Теплая погода в Риге. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars / TVNET

В среду, 5 июля, в Латвии чаще будет светить солнце, сильных осадков не ожидается, а температура воздуха немного повысится, прогнозируют синоптики.

В предстоящие сутки лишь местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер, на побережье порывами до 17 метров в секунду, а к вечеру ветер по всей Латвии стихнет.

Температура воздуха ночью составит +9...+14 градусов, на побережье - до +16 градусов, днем - до +21...+25 градусов, в прибрежных регионах - до +19 градусов.

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью температура воздуха опустится до +11...+13 градусов, днем составит +23...+24 градуса.

Галерея: Лето в Латвии

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