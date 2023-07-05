В четверг пройдут дожди

Местами возможны сильные дожди и грозы. Наибольшая вероятность гроз - в четверг днем и вечером в восточных регионах.

Ночью в Курземе небо будет облачным, днем облака закроют небо на остальной территории страны, а в Курземе начиная с запада прояснится. Ветер будет в основном слабым.

Температура воздуха ночью понизится до +11..+16 градусов, местами на востоке Латвии до +8 градусов. Максимальная температура днем составит +19..+24 градуса, на крайнем востоке страны воздух прогреется до +28 градусов.

В ближайшую ночь в Риге осадков не ожидается, будет дуть слабый юго-восточный ветер, температура воздуха понизится до +14..+16 градусов. Днем небо будет пасмурным, ожидается кратковременный дождь, ветер слабый, переменных направлений, воздух прогреется до +21 градуса.

В четверг вечером в столице осадков не ожидается, небо постепенно прояснится, будет дуть слабый западный ветер, а температура воздуха поздним вечером понизится до +15 градусов.

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