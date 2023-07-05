В четверг пройдут дожди; на востоке страны ожидается жара с грозами

В других районах страны ожидается преимущественно облачная погода, но, начиная с запада, облаков станет меньше. Местами ожидается дождь, он будет в основном небольшим и кратковременным. Температура воздуха повысится до +18...+23 градусов, сообщает агентство LETA.

Будет дуть слабый ветер, в Курземе ожидается и умеренный западный, юго-западный ветер, во время грозы возможны более сильные порывы.

В Риге периодически ожидается дождь, вечером осадки не прогнозируются. Будет дуть слабый ветер переменчивого направления, вечером - слабый или умеренный западный ветер. Температура воздуха повысится до +21 градуса, вечером она будет держаться выше +15 градусов.

Галерея: Погода в Латвии