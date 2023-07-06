В пятницу в Латвии будет солнечно и сухо

Ночью на востоке страны пройдут дожди. Температура воздуха составит +8...+13 градусов, на востоке страны и на побережье - до +15 градусов.

Днем будет дуть слабый и умеренный западный ветер, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Кратковременный дождь возможен в основном в Видземе и на севере Латгале.

Температура воздуха составит от +18 градусов на побережье Курземе до +24 градусов в Латгале.

В Риге в четверг ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью опустится до +12 градусов, в пригородах - до +9 градусов, а днем воздух прогреется до +22 градусов.