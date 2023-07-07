В субботу местами возможны кратковременные дожди

В Риге возможен кратковременный дождь, но вечером осадки не прогнозируются и облаков станет меньше. Будет дуть северо-западный ветер порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +19...+20 градусов, к вечеру похолодает, но температура не опустится ниже +16 градусов.