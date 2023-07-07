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В субботу местами возможны кратковременные дожди

rus.tvnet.lv/LETA
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Цветок. Иллюстративное фото
Цветок. Иллюстративное фото Фото: dpa/scanpix

В субботу в Латвии ожидается частичная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза, прогнозируют синоптики.

Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер порывами до 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха поднимется до +18...+23 градусов.

В Риге возможен кратковременный дождь, но вечером осадки не прогнозируются и облаков станет меньше. Будет дуть северо-западный ветер порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +19...+20 градусов, к вечеру похолодает, но температура не опустится ниже +16 градусов.

Галерея: Лето в Латвии

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