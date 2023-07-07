В субботу пройдут кратковременные дожди

В предстоящую ночь начиная с северо-запада страны количество облаков увеличится, местами на севере Курземе и Видземе пойдет дождь. Будет дуть слабый юго-западный ветер, на побережье умеренный. Минимальная температура воздуха составит +9..+14 градусов, на побережье до +16 градусов.

Днем кратковременный дождь ожидается в основном в Видземе, Латгале и Земгале. Выглянет солнце, которое прогреет воздух до +18..+23 градусов. Ветер умеренный западный, северо-западный ветер, порывами до 9-14 метров в секунду.

В Риге в субботу переменная облачность, утром и днем возможен кратковременный дождь, вечером осадков не ожидается. Юго-западный ветер, слабый до умеренного, сменится северо-западным. Температура воздуха ночью понизится до +14 градусов, в пригородах до +11..+13 градусов. Днем воздух прогреется до +20..+21 градуса, к вечеру похолодает, но температура не опустится ниже +16 градусов.

Галерея: Лето в Латвии