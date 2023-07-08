Вс, 9.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В воскресенье местами ожидаются кратковременный дождь и гроза

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Корова на лугу
Корова на лугу Фото: Zane Bitere/LETA

В воскресенье в Латвии ожидается переменная облачность, которая местами принесет кратковременный дождь и грозу, прогнозируют синоптики.

Порывы северо-западного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду, во время грозы локально возможны более сильные порывы, сообщает агентство LETA.

Максимальная температура воздуха составит +19...+24 градуса.

В Риге ожидается переменная облачность, вероятность дождя низкая. Порывы северо-западного ветра усилятся до 14 метров в секунду, а температура воздуха достигнет +20 градусов. В ночь на понедельник ветер стихнет, температура воздуха упадет до +14 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Наверх