В воскресенье местами ожидаются кратковременный дождь и гроза

В воскресенье в Латвии ожидается переменная облачность, которая местами принесет кратковременный дождь и грозу, прогнозируют синоптики.
Порывы северо-западного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду, во время грозы локально возможны более сильные порывы, сообщает агентство LETA.
Максимальная температура воздуха составит +19...+24 градуса.
В Риге ожидается переменная облачность, вероятность дождя низкая. Порывы северо-западного ветра усилятся до 14 метров в секунду, а температура воздуха достигнет +20 градусов. В ночь на понедельник ветер стихнет, температура воздуха упадет до +14 градусов.
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