В воскресенье местами ожидаются кратковременный дождь и гроза

Порывы северо-западного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду, во время грозы локально возможны более сильные порывы, сообщает агентство LETA.

Максимальная температура воздуха составит +19...+24 градуса.

В Риге ожидается переменная облачность, вероятность дождя низкая. Порывы северо-западного ветра усилятся до 14 метров в секунду, а температура воздуха достигнет +20 градусов. В ночь на понедельник ветер стихнет, температура воздуха упадет до +14 градусов.