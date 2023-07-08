В воскресенье местами пройдут кратковременные дожди

Ночь на воскресенье в Латвии в основном пройдет без осадков, а днем местами возможны кратковременные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.
Больше осадков выпадет в воскресенье днем и вечером в Видземе.
Ночью будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер порывами до 12 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +10..+14 градусов, на побережье до +16 градусов.
Днем ветер западный, северо-западный порывами до 10-15 метров в секунду, температура воздуха повысится до +20..+24 градусов, на побережье до +18..+19 градусов.
В воскресенье в Риге будет небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный усилится порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в районе +15 градусов, а днем составит около +20.
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