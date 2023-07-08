В воскресенье местами пройдут кратковременные дожди

Больше осадков выпадет в воскресенье днем и вечером в Видземе.

Ночью будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер порывами до 12 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +10..+14 градусов, на побережье до +16 градусов.

Днем ветер западный, северо-западный порывами до 10-15 метров в секунду, температура воздуха повысится до +20..+24 градусов, на побережье до +18..+19 градусов.

В воскресенье в Риге будет небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный усилится порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в районе +15 градусов, а днем составит около +20.