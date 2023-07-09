Температура воды в водоемах местами достигает +21 градуса

В воскресенье утром температура воды в Даугаве, Айвиексте, Салаце, Лиелупе и Венте составляет +19...+21 градус, в Гауе в среднем +18 градусов. Температура воды в озерах +18...+20 градусов.

Температура воды в море +17...+19 градусов, на Курземском побережье Рижского залива +15...+16 градусов.

По информации Рижского самоуправления, температура воды на городских пляжах составляет от +17 градусов в Даугавгриве и Вакарбулли до +20 градусов на Кипсале и в озере Бабелитис.

Уже сообщалось, что 6 июля из-за микробиологического загрязнения Инспекция здравоохранения ввела запрет на купание в Рижском заливе в Дубулты, Асари и Каугури, а также в море в Айнажи и в даугавпилсском озере Шуню.

С другой стороны, не рекомендуется купаться в Лиелупе, Булдури, Дзинтари, Майори, Пумпури и Меллужи, а также на Салацгриве, в Колке и на острове Паста в Елгаве.