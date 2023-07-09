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В понедельник в Латвии возможен кратковременный дождь

rus.tvnet.lv/LETA
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Лето. Иллюстративное фото.
Лето. Иллюстративное фото. Фото: Ivars Soikāns/LETA

Синоптики прогнозируют, что в понедельник в Латвии будет переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь.

Будет дуть слабый или умеренный северный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +9..+15 градусов, днем воздух прогреется до +18..+23 градусов.

В Риге в понедельник ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, от слабого до умеренного. Ночью температура воздуха опустится до +14 градусов, днем будет колебаться в районе +20 градусов.

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