В понедельник в Латвии возможен кратковременный дождь

Будет дуть слабый или умеренный северный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +9..+15 градусов, днем воздух прогреется до +18..+23 градусов.

В Риге в понедельник ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, от слабого до умеренного. Ночью температура воздуха опустится до +14 градусов, днем будет колебаться в районе +20 градусов.