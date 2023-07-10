Ночью температура воздуха опустится до +6 градусов

Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Во вторник будет преобладать переменная облачность, без существенных осадков. Температура во второй половине дня повысится до +19...+24 градусов.

В Риге во вторник будет небольшая облачность, без осадков. Ночью столбики термометров в столице опустятся до +12 градусов, днем воздух прогреется до +21...+22 градусов.

Галерея: Праздник песни и танца