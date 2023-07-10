Во вторник осадков не ожидается; воздух прогреется до +24 градусов

Во вторник в Латвии значительных осадков не ожидается, а температура воздуха поднимется чуть выше, чем в понедельник, прогнозируют синоптики.
Ожидается частичная облачность, будет дуть слабый, в основном северный, ветер.
Температура воздуха повысится до +19...+24 градусов.
В Риге ожидается небольшая облачность, осадков синоптики не прогнозируют, будет дуть слабый или умеренный северный ветер. Воздух прогреется до +21....+22 градусов.
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