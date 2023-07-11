Местами в Латвии побит рекорд холода для 11 июля

Ниже всего - до +4,8 градуса - столбик термометра опустился в Мадоне. Рекорд минимальной температуры воздуха был побит также в Алуксне, где похолодало до +6,8 градусов, и в Дагде, где температура упала до +7,5 градусов.

В Екабпилсе повторился рекорд, зарегистрированный 11 июля 1965 года и составляющий +6,4 градуса. В Мерсрагсе, где воздух остыл до +7,0 градусов, был повторен рекорд 1900 года.

Рекорд холода для всей страны 11 июля составляет +3,0 градуса. Такая температура была зарегистрирована в 1950 году в Айнажи.

В Риге температура воздуха к исходу ночи опустилась до +9 градусов в аэропорту и до +13 градусов в центре города.