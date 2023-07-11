Ср, 12.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В среду ожидается солнечная погода, воздух прогреется до +27 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Жара. Иллюстративное фото
Жара. Иллюстративное фото Фото: Ieva Lūka/LETA

В среду в Латвии сохранится солнечная погода, без осадков, прогнозируют синоптики.

При слабом ветре температура воздуха повысится до +22...+27 градусов.

В Риге весь день будет светить солнце, ожидается слабый ветер, а температура воздуха поднимется д +25 градусов, чуть прохладнее будет у моря.

С запада приближается атмосферный фронт, который в четверг местами принесет кратковременный дождь.

Из-за жары и интенсивного ультрафиолетового излучения необходимо соблюдать осторожность, находясь на солнце. Больше всего солнца нужно избегать в период с 11 до 16 часов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Наверх