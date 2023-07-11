В среду ожидается солнечная погода, воздух прогреется до +27 градусов

При слабом ветре температура воздуха повысится до +22...+27 градусов.

В Риге весь день будет светить солнце, ожидается слабый ветер, а температура воздуха поднимется д +25 градусов, чуть прохладнее будет у моря.

С запада приближается атмосферный фронт, который в четверг местами принесет кратковременный дождь.

Из-за жары и интенсивного ультрафиолетового излучения необходимо соблюдать осторожность, находясь на солнце. Больше всего солнца нужно избегать в период с 11 до 16 часов.