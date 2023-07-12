Синоптики сделали прогноз до конца недели: ожидается жара до +33 градусов

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в первой декаде июля средняя температура воздуха в стране была на 0,4 градуса ниже нормы. В начале второй декады месяца было побито четыре рекорда холода - в Алуксне, Дагде и Мадоне 11 июля, а новый рекорд холода был установлен в Бауске минувшей ночью - плюс 6,9 градуса.

Несмотря на то, что местами в Курземе и Видземе количество осадков в начале июля превышало норму, в среднем по стране их было на 17% ниже нормы. Наибольшая засуха продолжается в Латгале и Селии, местами на востоке Видземе и в северной части Курземе.

Во второй половине этой недели усилится засуха и пожароопасность, так как кратковременный дождь ожидается лишь местами. По последним прогнозам, ливни возможны вечером в воскресенье и в понедельник, когда с запада ожидается холодный атмосферный фронт.

Температура в ближайшие дни составит +20...+27 градусов, а в воскресенье может повыситься до +28...+33 градусов. Ночная температура составит +10...+17 градусов.

К середине следующей недели температура воздуха вновь понизится до +19...+24 градусов.

Будет дуть преимущественно слабый или умеренный западный, северо-западный ветер. Прогнозируется, что в воскресенье усилится юго-западный, южный ветер, что может вызвать понижение температуры воды на побережье Латвии.

Напомним, утром в среду температура воды в море, озерах и большей части рек составляет +17...+22 градуса.