В четверг будет тепло, пройдут дожди

Больше осадков выпадет ночью в Курземе. Начиная с Курземе слабый ветер сменится умеренным западным, днем ожидаются порывы 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью понизится до +12...+17 градусов, местами в восточных районах - до +7...+10 градусов. Днем воздух прогреется до +22...+27 градусов, на наветренном побережье - до +19...+21 градуса.

В Риге небо ночью будет затянуто тучами, днем облачности будет меньше, значительных осадков не ожидается. Ночью будет дуть слабый юго-восточный ветер, температура воздуха понизится до +15...+17 градусов. Днем будет дуть слабый или умеренный западный ветер, который сменится северным, максимальная температура воздуха составит от +22 градусов на побережье Рижского залива до +25 градусов на юге города.

Галерея: Дождь в Латвии