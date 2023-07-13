Пройдут дожди и прогремят грозы: прогноз синоптиков на пятницу

Ночью и утром осадки возможны лишь в некоторых регионах Курземе, а в течение дня и на остальной территории страны.

Ожидается слабый и умеренный западный ветер, во время грозы порывами до 15 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит +9...+14 градусов, на побережье до +17 градусов. Днем воздух прогреется до +19...+25 градусов.

В Риге ночь пройдет без осадков, температура воздуха понизится до +14 градусов, в пригородах - до +10...+13 градусов. Днем небо частично затянут облака, возможны кратковременные ливни и грозы, а температура воздуха составит +22...+23 градуса.