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Пройдут дожди и прогремят грозы: прогноз синоптиков на пятницу

rus.tvnet.lv/LETA
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Дожди в Латвии
Дожди в Латвии Фото: Edijs Pālens / LETA

В пятницу, 13 июля, в Латвии местами пройдут кратковременные дожди, в том числе ожидаются грозовые ливни, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром осадки возможны лишь в некоторых регионах Курземе, а в течение дня и на остальной территории страны.

Ожидается слабый и умеренный западный ветер, во время грозы порывами до 15 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит +9...+14 градусов, на побережье до +17 градусов. Днем воздух прогреется до +19...+25 градусов.

В Риге ночь пройдет без осадков, температура воздуха понизится до +14 градусов, в пригородах - до +10...+13 градусов. Днем небо частично затянут облака, возможны кратковременные ливни и грозы, а температура воздуха составит +22...+23 градуса.

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