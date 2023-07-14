В пятницу синоптики обещают дожди и грозы

Облака будут перемещаться преимущественно с запада на восток. Грозы принесут локальные ливни с градом и порывами ветра до 17 метров в секунду.

Будет преобладать слабый и умеренный западный ветер. Температура воздуха составит +21...+25 градусов, на побережье - до +19 градусов.

В Риге с середины дня до вечера возможны кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах столицы - ливни с порывистым ветром. Максимальная температура воздуха составит +22...+23 градуса.

Галерея: Лето в Латвии