Синоптики рассказали о погоде на следующую неделю

В субботу будет солнечно, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит +23...+26 градусов, местами на побережье - до +21 градуса.

В воскресенье облачность увеличится, в западных и центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Воздух прогреется до +27…+32 градусов.

В ночь на понедельник температура не опустится ниже +14...+18 градусов, а днем составит +24...+28 градусов, на побережье будет немного прохладнее. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В остальные дни следующей недели температура не превысит +19...+24 градуса, ночью будет +8...+13 градусов. Дожди на следующей неделе возможны каждый день, но они будут преимущественно кратковременными и затронут лишь отдельные регионы страны.

Галерея: Дождь в Риге