Фото ⟩ В субботу будет тепло, а в воскресенье ожидается жара до +32 градусов

При слабом западном ветре температура воздуха повысится до +21...+26 градусов.

В Риге солнце временами будет скрываться за облаками, осадков не ожидается. Легкий юго-западный ветер сменится северным. Воздух прогреется до +25 градусов, у моря - до +22 градусов.

Из-за интенсивного ультрафиолетового излучения следует соблюдать осторожность при пребывании на солнце, особенно в период с 11:00 до 16:00 часов.

🌡️☔️Svētdien gaidāma karstākā nedēļas diena, taču jau tās pašas dienas pēcpusdienā Latvijas teritoriju no rietumiem sasniegs nokrišņu zona, kas nesīs pērkona negaisu, stipras lietusgāzes un pat lielgraudu krusu.



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В воскресенье, когда температура воздуха в Латвии достигнет +27...+32 градусов, ожидается самый жаркий день месяца, но во второй половине дня в Курземе, а затем и в другие области страны придет холодный атмосферный фронт, который местами может вызвать грозы с градом и штормовым ветром.

Фото: пляж Дзинтари 23 июня