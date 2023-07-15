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Фото ⟩ В субботу будет тепло, а в воскресенье ожидается жара до +32 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Весна. Иллюстративное фото.
Весна. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere/LETA

В субботу в Латвии будет солнечно, без значительных осадков, прогнозируют синоптики.

При слабом западном ветре температура воздуха повысится до +21...+26 градусов.

В Риге солнце временами будет скрываться за облаками, осадков не ожидается. Легкий юго-западный ветер сменится северным. Воздух прогреется до +25 градусов, у моря - до +22 градусов.

Из-за интенсивного ультрафиолетового излучения следует соблюдать осторожность при пребывании на солнце, особенно в период с 11:00 до 16:00 часов.

В воскресенье, когда температура воздуха в Латвии достигнет +27...+32 градусов, ожидается самый жаркий день месяца, но во второй половине дня в Курземе, а затем и в другие области страны придет холодный атмосферный фронт, который местами может вызвать грозы с градом и штормовым ветром.

Фото: пляж Дзинтари 23 июня

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