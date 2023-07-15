Самая теплая вода в Кишэзерсе и Бабелите

Температура воды на морском побережье Латвии в субботу утром составляет +18..+19 градусов, в Рижском заливе, на Курземском побережье +16..+18 градусов.

В самых больших озерах температура воды составляет +19..+21 градус.

В Даугаве, Айвиексте, Салаце, Лиелупе и Венте температура воды +19..+22 градусов, а в верховье Гауи и возле Сигулды температура воды соответственно +17 и +18 градусов. Почти во всех реках вода теплее +16 градусов.

По предоставленной самоуправлениями информации, в пятницу в Вентспилсе температура воды в море составила +18 градусов, в Юрмале +17..+18 градусов, в Риге - от +18 градусов в море и около +20 градусов в Даугаве до +21 градуса в Кишэзерсе и +23 градусов в Бабелите.