Самая теплая вода в Кишэзерсе и Бабелите

В последние дни температура воды в реках, озерах и море не изменилась, она все еще близка к 20 градусам, свидетельствуют данные Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.
Температура воды на морском побережье Латвии в субботу утром составляет +18..+19 градусов, в Рижском заливе, на Курземском побережье +16..+18 градусов.
В самых больших озерах температура воды составляет +19..+21 градус.
В Даугаве, Айвиексте, Салаце, Лиелупе и Венте температура воды +19..+22 градусов, а в верховье Гауи и возле Сигулды температура воды соответственно +17 и +18 градусов. Почти во всех реках вода теплее +16 градусов.
По предоставленной самоуправлениями информации, в пятницу в Вентспилсе температура воды в море составила +18 градусов, в Юрмале +17..+18 градусов, в Риге - от +18 градусов в море и около +20 градусов в Даугаве до +21 градуса в Кишэзерсе и +23 градусов в Бабелите.
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