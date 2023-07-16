Понедельник станет самым теплым днем ​​новой недели

В понедельник, 17 июля, температура воздуха в Латвии поднимется до +22...+27 градусов, и этот день будет самым теплым на новой неделе, так как затем до конца июля ожидается более прохладная погода.
В связи с холодным атмосферным фронтом, который в воскресенье пересекает Латвию с запада, ночью местами в восточных областях пройдут кратковременные дожди и разразятся грозы. В течение дня местами возможны кратковременные дожди с грозой и переменная облачность.
Минимальная температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов. Ветер западного направления будет от слабого до умеренного.
В Риге в понедельник ожидается солнечная погода, во второй половине дня возможны кратковременные дожди с грозами. Будет дуть слабый юго-западный ветер. Температура воздуха понизится до +15 градусов ночью и поднимется до +25 градусов днем.
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