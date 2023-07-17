Похолодание и дожди: синоптики рассказали о погоде на этой неделе

После теплого понедельника температура воздуха в Латвии на этой неделе не будет подниматься выше +18...+23 градусов, периодически ожидаются дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.
Дожди возможны каждый день, но они будут преимущественно кратковременными и затронут отдельные районы страны, причем в Курземе и Видземе осадки будут более частыми, а в Земгале и Латгале погода будет более сухой. Периодически возможны и ливни с грозами.
В Северной Европе будет находиться область низкого давления, под ее влиянием в Латвии ожидается слабый или умеренно сильный западный, юго-западный ветер. В основном в Курземе, а также под дождевыми и грозовыми тучами, возможны порывы ветра до 13-18 метров в секунду.
В ночь на вторник температура воздуха понизится до +12...+17 градусов, в последующие ночи минимальная температура воздуха будет держаться в границах +8...+13 градусов, на побережье - до +16 градусов. Ожидается, что средняя температура воздуха на этой неделе будет на два градуса ниже нормы.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что на большей части территории страны сохранится высокая пожароопасность в лесах.
В Южной Европе на этой неделе продолжился сильная жара, в регионе Средиземного моря столбик термометра местами поднимется до +48 градусов.
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