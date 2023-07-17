Похолодание и дожди: синоптики рассказали о погоде на этой неделе

Дожди возможны каждый день, но они будут преимущественно кратковременными и затронут отдельные районы страны, причем в Курземе и Видземе осадки будут более частыми, а в Земгале и Латгале погода будет более сухой. Периодически возможны и ливни с грозами.

В Северной Европе будет находиться область низкого давления, под ее влиянием в Латвии ожидается слабый или умеренно сильный западный, юго-западный ветер. В основном в Курземе, а также под дождевыми и грозовыми тучами, возможны порывы ветра до 13-18 метров в секунду.

В ночь на вторник температура воздуха понизится до +12...+17 градусов, в последующие ночи минимальная температура воздуха будет держаться в границах +8...+13 градусов, на побережье - до +16 градусов. Ожидается, что средняя температура воздуха на этой неделе будет на два градуса ниже нормы.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что на большей части территории страны сохранится высокая пожароопасность в лесах.

В Южной Европе на этой неделе продолжился сильная жара, в регионе Средиземного моря столбик термометра местами поднимется до +48 градусов.