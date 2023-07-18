В среду воздух прогреется всего до +23 градусов; возможны дожди

Ожидается переменная облачность, ветер - умеренный западный, юго-западный. Ночью на побережье, а днем и в других местах вероятны порывы ветра скоростью до 9-14 метров в секунду,

Минимальная температура воздуха ночью составит +9...+14 градусов, на побережье до +16 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +18...+23 градусов.

В Риге в ближайшие сутки небо будет частично закрыто облаками, значительных осадков не ожидается. Ночью при юго-западном ветре от слабого до умеренного температура воздуха понизится до +14 градусов, в пригороде - до +11...+13 градусов. Днем ожидается умеренный западный ветер, который сменится северо-западным, а температура воздуха будет не выше +21 градуса.