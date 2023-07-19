Синоптики сделали прогноз до конца месяца

До конца июля погоду в Латвии в основном будут определять циклоны, поэтому временами ожидаются дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.
Во второй половине этой недели ожидается переменная облачность, в четверг и пятницу местами кратковременный дождь, в субботу и воскресенье - более интенсивные осадки. Ветер будет дуть слабый или умеренный с запада, юго-запада.
Минимальная температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов, на побережье - до +16 градусов; днем потеплеет до +18...+23 градусов.
На следующей неделе в Латвии каждый день прогнозируются дожди, в основном кратковременные, но иногда и более продолжительные, возможны грозы. В ночные и утреннее часы станет немного теплее, чем на этой неделе.
В лесах сохраняется высокая пожароопасность.
Галерея: Лето в Латвии
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!