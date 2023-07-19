Синоптики сделали прогноз до конца месяца

Во второй половине этой недели ожидается переменная облачность, в четверг и пятницу местами кратковременный дождь, в субботу и воскресенье - более интенсивные осадки. Ветер будет дуть слабый или умеренный с запада, юго-запада.

Минимальная температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов, на побережье - до +16 градусов; днем потеплеет до +18...+23 градусов.

На следующей неделе в Латвии каждый день прогнозируются дожди, в основном кратковременные, но иногда и более продолжительные, возможны грозы. В ночные и утреннее часы станет немного теплее, чем на этой неделе.

В лесах сохраняется высокая пожароопасность.

Галерея: Лето в Латвии