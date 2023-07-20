В пятницу в Латвии усилится облачность

Ночью облаков будет меньше и осадки возможны лишь местами, а днем кратковременные дожди ожидаются во многих районах страны.

Ночью ветер в основном будет дуть слабый с юго-запада, минимальная температура воздуха составит от +7 градусов в восточных районах до +16 градусов на западном побережье Курземе.

Днем немного усилится западный, юго-западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду, воздух прогреется до +18..+22 градусов.

В ночь на пятницу в Риге ожидается преимущественно ясное небо, будет дуть слабый юго-западный ветер, температура воздуха понизится до +11 градусов. Днем будет переменная облачность, ожидается кратковременный дождь с порывами западного ветра до 13 метров в секунду, максимальная температура воздуха составит +21 градус.

Галерея: Лето в Латвии