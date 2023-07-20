Синоптики сделали прогноз о погоде на выходных

На этой неделе вместе с западными ветрами в Балтийский регион поступали относительно прохладные и влажные воздушные массы, в результате дни стали лишь умеренно теплыми, а ночи - прохладными, местами наблюдались грозы и порывистый ветер.

В выходные погодные условия останутся прежними: по всей стране ожидаются дожди, температура воздуха существенно не повысится. И на новой неделе под влиянием циклонов ожидаются дожди с грозами и порывистый ветер, столбики термометров не поднимутся выше отметки +24 градуса.

В пятницу вероятна переменная облачность, местами также кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный, западный, от слабого до умеренного, днем порывистый. Воздух ночью остынет до +7...+12 градусов, местами на побережье до +13...+16 градусов, а днем будет не теплее +18...+22 градусов.

И в субботу, и в воскресенье сохранится переменная облачность. В ночь на субботу местами на востоке, днем преимущественно в западных и центральных районах ожидаются кратковременные дожди, местами сильные грозы.

В воскресенье уже во многих местах, но главным образом в Видземе, ожидаются грозы, местами они снова будут сильными. Будет преобладать слабый или умеренный южный ветер, который во второй половине дня в субботу во время грозы достигнет скорости 15-17 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +8...+12 градусов, на побережье - до +13...+17 градусов. В светлое время суток воздух прогреется до +18...+23 градусов.

Начало следующей недели обещает быть аналогичным: солнце будет чередоваться с облаками, время от времени ожидается дождь. Температура воздуха как днем, так и ночью будет мало отличаться от текущего температурного режима. Не исключено, что в середине недели Латвии достигнет активный циклон, который принесет с собой проливные дожди и грозы.

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