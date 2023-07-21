Суббота будет дождливой

В ночь на субботу будет малооблачно, без осадков. При слабом юго-западном ветре температура воздуха понизится до +6...+11 градусов, на побережье - до +11...+16 градусов.

В течение дня, начиная с юго-запада страны, небо затянет облаками, во многих местах пройдут дожди, местами - сильные, возможны грозы. Ветер будет в основном слабым. Максимальная температура воздуха составит +17...+22 градуса.

В Риге в ночь на субботу и утром осадков не ожидается, позже станет пасмурно и пойдет дождь. Будет дуть медленный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +11 градусов; перед дождем поднимется до +20 градусов.

В Лиепае в субботу будет идти дождь, возможны сильные дожди и грозы, но вечером небо местами прояснится и осадки станут кратковременными. Будет дуть южный и западный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха большую часть дня сохранится в пределах +14...+17 градусов.