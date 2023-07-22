Температура воды в местах для купания прогрелась до +20 градусов

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в латвийских реках, озерах и на морском побережье утром в субботу, 22 июля, в основном составляла +16...+21 градус.
Температура воды в море преимущественно не превышает +17...+19 градусов. По информации самоуправлений, в пятницу температура воды в море у Вентспилса, Юрмалы и Риги опустилась до +16...+17 градусов, на пляже в Вецаки - до +18 градусов.
Температура воды в большинстве озер составляет +19...+20 градусов.
В Даугаве, Айвиексте и Венте температура воды тоже в среднем равна +19...+20 градусам. На участке Лиелупе от Стальгене до Калнциемса, а также в Плявиньском водохранилище она до сих пор достигает +21 градуса. В Гауе под Сигулдой температура воды +17 градусов, в верховьях реки - на градус ниже.
Уровень воды в реках колеблется незначительно, остается низким. Из-за осадков в ближайшие дни на ряде участков рек ожидается подъем уровня воды.
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