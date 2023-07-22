Температура воды в местах для купания прогрелась до +20 градусов

Температура воды в море преимущественно не превышает +17...+19 градусов. По информации самоуправлений, в пятницу температура воды в море у Вентспилса, Юрмалы и Риги опустилась до +16...+17 градусов, на пляже в Вецаки - до +18 градусов.

В Даугаве, Айвиексте и Венте температура воды тоже в среднем равна +19...+20 градусам. На участке Лиелупе от Стальгене до Калнциемса, а также в Плявиньском водохранилище она до сих пор достигает +21 градуса. В Гауе под Сигулдой температура воды +17 градусов, в верховьях реки - на градус ниже.