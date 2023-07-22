Дожди и ветер: прогноз синоптиков на воскресенье

В воскресенье утром в северо-восточных регионах еще продолжат идти кратковременные дожди. Днем Латвию с юго-запада начнет пересекать обширная зона осадков, местами возможны сильные дожди. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха не превысит +17...+22 градуса.

В Риге в ночь на воскресенье возможен кратковременный дождь, облачность уменьшится, будет дуть слабый юго-западный ветер, похолодает до +13 градусов, в пригороде - до +11 градусов. Днем небо будет облачным, во второй половине дня и вечером пойдет дождь, который может быть сильным. Ветер от слабого до умеренного будет дуть с юга, юго-запада, а температура воздуха перед дождем повысится до +20 градусов.