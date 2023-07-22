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Синоптики предупреждают: в Латвии вечером местами ожидаются сильные ливни

rus.tvnet.lv
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Дождь в Риге.
Дождь в Риге. Фото: Ieva Leiniša/LETA

Вечером в субботу местами в центральных и восточных районах Латвии ожидаются сильные ливни, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Из-за ливней объявлено предупреждение желтого уровня. Планируется, что количество осадков может достичь 10-15 миллиметров.

Жителям стоит принять во внимание, что такая погода может помешать активностям на свежем воздухе. В свою очередь условия езды могут затруднять плохая видимость и аквапланирование.

Напомним, в ночь на воскресенье во многих местах Латвии пройдут дожди из уходящих дождевых облаков, прогнозируют синоптики.

Местами возможны грозовые дожди. Начиная с запада страны облачность станет сокращаться. Будет дуть медленный западный, юго-западный ветер. Минимальная температура воздуха составит +9...+13 градусов, на побережье до +16 градусов.

В воскресенье утром в северо-восточных регионах еще продолжат идти кратковременные дожди. Днем Латвию с юго-запада начнет пересекать обширная зона осадков, местами возможны сильные дожди. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха не превысит +17...+22 градуса.

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