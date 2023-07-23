В воскресенье ожидаются сильные дожди

В западной и центральной частях страны количество осадков может местами превысить 20 миллиметров, а меньше всего дождей будет в Латгале.

Ветер слабый и умеренный с юго-запада, юга. Максимальная температура воздуха составит +16..+21 градус.

В воскресенье в Риге будет облачно, во второй половине дня пойдет дождь, возможен сильный дождь. При южном, юго-западном ветре температура воздуха перед дождем поднимется до +19 градусов, позже понизится до +14 градусов.

Галерея: Дождь в Риге