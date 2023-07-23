Дожди и грозы: синоптики о погоде на новой неделе

В понедельник и вторник временами ожидаются дожди, местами сильные дожди с грозой. Ветер будет в основном слабым. Температура воздуха в первый день недели повысится только до +16..+21 градуса, а во вторник на солнце до +19..+24 градуса.

В середине недели на Латвию может повлиять циклон, идущий с юга; прогнозы пока разные. Если циклон приблизится, возможны сильные дожди во многих районах страны, особенно в восточных, в противном случае на отдельных участках территории ожидаются лишь кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Нестабильная погода сохранится до конца месяца. Температура воздуха немного повысится и в выходные может составить +22..+27 градусов; минимальная температура ночью на большей части территории страны составит +11..+16 градусов.

Ожидается, что и в начале августа Северная Европа останется под влиянием циклонов. Из-за дождей и ветра, дующего преимущественно с запада, температура воздуха будет умеренной.

Галерея: Дождь в Риге