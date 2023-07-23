Синоптики: новая неделя начнется с дождя

Синоптики прогнозируют, что в понедельник, 24 июля,небо в Латвии будет преимущественно облачным, во многих местах как ночью, так и днем пройдут дожди.
Местами возможны сильные дожди и грозы, ветер слабый.
Температура воздуха ночью понизится до +9..+14 градусов, днем повысится до +16..+21 градуса.
В Риге в первый день новой недели будет облачно, временами ожидаются дожди, вечером будет светить солнце. Будет дуть слабый южный ветер. Ночью воздух остынет до +13 градусов, днем температура повысится до +18 градусов.
Галерея: Дождь в Латвии
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