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Синоптики: новая неделя начнется с дождя

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Zane Bitere/LETA

Синоптики прогнозируют, что в понедельник, 24 июля,небо в Латвии будет преимущественно облачным, во многих местах как ночью, так и днем пройдут дожди.

Местами возможны сильные дожди и грозы, ветер слабый.

Температура воздуха ночью понизится до +9..+14 градусов, днем повысится до +16..+21 градуса.

В Риге в первый день новой недели будет облачно, временами ожидаются дожди, вечером будет светить солнце. Будет дуть слабый южный ветер. Ночью воздух остынет до +13 градусов, днем температура повысится до +18 градусов.

Галерея: Дождь в Латвии

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