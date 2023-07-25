Видео ⟩ Необычное явление: валовое облако в небе над Ригой

Ведущий прогноза погоды LTV Том Брицис в Facebook поделился видео, над котором видно валовое облако над Ригой утром во вторник, 25 июля.
Как сообщил Брицис, хоть оно и выглядит опасным, эти облака не связаны с образованием смерчей. Обычно, когда мимо проходит валовое облако, на короткое время усиливается ветер, изредка он становится довольно сильным, чтобы привести к разрушениям.
Как уже сообщалось, утром во вторник в Латвии продолжаются ливни. Дожди ожидаются и днем, местами возможны сильные ливни с грозами, прогнозируют синоптики.
В Риге также периодически будет идти дождь, ожидается и ливень с грозой.
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