Видео ⟩ Необычное явление: валовое облако в небе над Ригой

Как сообщил Брицис, хоть оно и выглядит опасным, эти облака не связаны с образованием смерчей. Обычно, когда мимо проходит валовое облако, на короткое время усиливается ветер, изредка он становится довольно сильным, чтобы привести к разрушениям.