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В среду будет мало осадков, утром туман

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Evija Trifanova/LETA

В среду, 26 июля, ночные и утренние часы в Латвии пройдут в основном без осадков, а днем местами возможны кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Ожидается переменная облачность, ночью и утром местами туман.

Ночью будет дуть слабый западный, юго-западный ветер, температура воздуха понизится до +11..+16 градусов. Днем ветер западный, северо-западный, максимальная температура составит +19..+24 градуса.

В среду в Риге выглянет солнце, днем и вечером возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +14 градусов, днем до +22 градусов.

Галерея: Погода в Латвии

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