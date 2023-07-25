В среду будет мало осадков, утром туман

В среду, 26 июля, ночные и утренние часы в Латвии пройдут в основном без осадков, а днем местами возможны кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
Ожидается переменная облачность, ночью и утром местами туман.
Ночью будет дуть слабый западный, юго-западный ветер, температура воздуха понизится до +11..+16 градусов. Днем ветер западный, северо-западный, максимальная температура составит +19..+24 градуса.
В среду в Риге выглянет солнце, днем и вечером возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +14 градусов, днем до +22 градусов.
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