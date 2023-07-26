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В четверг ожидается облачная погода; возможны кратковременные дожди

rus.tvnet.lv/LETA
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Рига. Иллюстративное фото.
Рига. Иллюстративное фото. Фото: Gatis Dieziņš/LETA

В четверг в Латвии увеличится количество облаков, в Курземе ожидается более солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Местами пройдет кратковременный дождь, ночью и ранним утром в некоторых местах сформируется туман. Будет дуть слабый ветер, преимущественно с запада.

Минимальная температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, местами на побережье до +16 градусов. Днем воздух прогреется до +18...+22 градусов.

В Риге в четверг ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Будет дуть легкий ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит +12 градусов, в пригороде от +9 до +11 градусов; днем столбики термометров поднимутся до +20...+21 градуса.

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