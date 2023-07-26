Фото и видео ⟩ На Ригу и Юрмалу обрушился сильный ливень

В среду вечером на Ригу обрушился сильный дождь, местами образовались пробки, сообщили порталу TVNET очевидцы.
Daļu Rīgas un Jūrmalas, kā arī dažus Pierīgas novadus skāra stipra lietusgāze. Piņkos fiksēti 17 mm lietus, bet vietām, visticamāk, nolijis vēl krietni vairāk. https://t.co/VhvcXpXZLF— Toms Bricis (@boms_tricis) July 26, 2023
Ливень наблюдается и в других местах Латвии, например, в Дубулты. В то же время на уровне государства предупреждений об экстремальных погодных условиях объявлено не было.
Dubultos konkrēti gāž kā no spaiņiem. #KaddLaiks #lietus 🌧️☔ pic.twitter.com/3In48Z9NhF— tvitermaniaks v.2 (@tvitermaniaks2) July 26, 2023
Напомним, а четверг в Латвии увеличится количество облаков, в Курземе ожидается более солнечная погода, прогнозируют синоптики.
Местами пройдет кратковременный дождь, ночью и ранним утром в некоторых местах сформируется туман. Будет дуть слабый ветер, преимущественно с запада.
Минимальная температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, местами на побережье до +16 градусов. Днем воздух прогреется до +18...+22 градусов.
В Риге в четверг ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Будет дуть легкий ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит +12 градусов, в пригороде от +9 до +11 градусов; днем столбики термометров поднимутся до +20...+21 градуса.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!