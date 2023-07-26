На Ригу и Юрмалу обрушился сильный ливень

Ливень наблюдается и в других местах Латвии, например, в Дубулты. В то же время на уровне государства предупреждений об экстремальных погодных условиях объявлено не было.

Напомним, а четверг в Латвии увеличится количество облаков, в Курземе ожидается более солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Местами пройдет кратковременный дождь, ночью и ранним утром в некоторых местах сформируется туман. Будет дуть слабый ветер, преимущественно с запада.

Минимальная температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, местами на побережье до +16 градусов. Днем воздух прогреется до +18...+22 градусов.

В Риге в четверг ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Будет дуть легкий ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит +12 градусов, в пригороде от +9 до +11 градусов; днем столбики термометров поднимутся до +20...+21 градуса.