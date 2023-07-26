На Ригу и Юрмалу обрушился сильный ливень

В среду вечером на Ригу обрушился сильный дождь, местами образовались пробки, сообщили порталу TVNET очевидцы.
Ливень наблюдается и в других местах Латвии, например, в Дубулты. В то же время на уровне государства предупреждений об экстремальных погодных условиях объявлено не было.
Dubultos konkrēti gāž kā no spaiņiem. #KaddLaiks #lietus 🌧️☔ pic.twitter.com/3In48Z9NhF— tvitermaniaks v.2 (@tvitermaniaks2) July 26, 2023
Напомним, а четверг в Латвии увеличится количество облаков, в Курземе ожидается более солнечная погода, прогнозируют синоптики.
Местами пройдет кратковременный дождь, ночью и ранним утром в некоторых местах сформируется туман. Будет дуть слабый ветер, преимущественно с запада.
Минимальная температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, местами на побережье до +16 градусов. Днем воздух прогреется до +18...+22 градусов.
В Риге в четверг ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Будет дуть легкий ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит +12 градусов, в пригороде от +9 до +11 градусов; днем столбики термометров поднимутся до +20...+21 градуса.
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