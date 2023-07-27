В четверг будет облачно, местами дожди и грозы

В четверг, 27 июля, максимальная температура воздуха в Латвии составит от +17 градусов в районе Даугавпилса до +22 градусов в Земгале и Рижском регионе, прогнозируют синоптики.
Ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, в западных и центральных районах возможны грозы.
Ветер слабый, в Курземе - слабый или умеренный западный ветер.
В Риге небо частично закроют облака, к вечеру возрастет вероятность кратковременных дождей. При слабом ветре воздух прогреется до +21...+22 градусов.
Галерея: Дождливая погода в Риге
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