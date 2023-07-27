Синоптики: скорее всего лето уже не будет жарким

По словам синоптика, в августе не стоит ждать слишком

"Отдельные дни могут быть жаркие. Особенно можно выделить первую и вторую недели августа, где вероятность таких дней выше. Но в целом, все-таки это непродолжительные волны жары

Также она рассказала, что в "нашем регионе лишь в отдельные дни нас касаются жаркие воздушные массы" с юга, поэтому в Латвии более умеренная погода, и не было таких высоких температур, как в Западной Европе.

"В целом это зависит от циркуляции воздушных масс в нашем регионе. Так получается, что с северных регионов Африки с южными ветрами заносятся жаркие воздушные массы на Европу, но у нас воздух циркулирует так, что сейчас у нас преобладает все-таки ветра юго-западного, западного направления, которые не позволяют этим жарким воздушным массам поступать к нам", - отметила Лаура Круминя.

Также эксперт заметила, что лето в этом году нельзя было назвать слишком жарким.

"Жара в этом году вообще нас не баловала. Июнь был сухим, были отдельные жаркие дни, но, скорее всего, это лето мы не сможем назвать жарким. Оно было сухое, особенно в первой половине, но не жаркое", - констатировала Круминя.