В пятницу местами ожидаются ливни с грозами

Ожидается переменная облачность. Будет дуть слабый ветер, во время дождя и грозы он может стать порывистым.

Температура воздуха повысится до +19...+24 градусов.

В Риге начиная с обеда возможен дождь, в том числе и сильные ливни. Ожидается преимущественно слабый ветер, воздух прогреется до +22 градусов.