В пятницу местами ожидаются ливни с грозами

В пятницу местами в Латвии - главным образом в западной и центральной частях страны - ожидаются кратковременные дожди, однако местами пройдут сильные ливни с грозами, прогнозируют синоптики.
Ожидается переменная облачность. Будет дуть слабый ветер, во время дождя и грозы он может стать порывистым.
Температура воздуха повысится до +19...+24 градусов.
В Риге начиная с обеда возможен дождь, в том числе и сильные ливни. Ожидается преимущественно слабый ветер, воздух прогреется до +22 градусов.
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