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В пятницу местами ожидаются ливни с грозами

rus.tvnet.lv/LETA
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Гроза в Риге
Гроза в Риге Фото: Edijs Pālens/LETA

В пятницу местами в Латвии - главным образом в западной и центральной частях страны - ожидаются кратковременные дожди, однако местами пройдут сильные ливни с грозами, прогнозируют синоптики.

Ожидается переменная облачность. Будет дуть слабый ветер, во время дождя и грозы он может стать порывистым.

Температура воздуха повысится до +19...+24 градусов.

В Риге начиная с обеда возможен дождь, в том числе и сильные ливни. Ожидается преимущественно слабый ветер, воздух прогреется до +22 градусов.

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