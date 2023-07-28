Синоптики сделали прогноз на ближайшие дни: дожди и без сильной жары

В субботу, 29 июля, больше осадков ожидается ночью, днем будет идти кратковременный дождь преимущественно на востоке страны. Местами пройдут сильные дожди, возможны грозы. День будет относительно солнечным, будет дуть слабый или умеренный западный ветер, температура воздуха повысится до +19...+25 градусов.

В воскресенье начиная с юго-запада облачность усилится, местами пройдут дожди. Максимальная температура воздуха составит +17...+22 градуса, а на востоке страны, где погода будет более солнечной, воздух прогреется до +23...+25 градусов.

Согласно текущим прогнозам, в начале следующей недели кратковременные дожди ожидаются во многих местах, в среду в Латвию может прийти обширная зона осадков, а в последующие дни дожди будут идти местами. Минимальная температура воздуха ночью составит +11...+17 градусов, днем воздух прогреется до +19...+25 градусов, в самые дождливые дни будет немного прохладнее.