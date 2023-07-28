На какую погоду рассчитывать в субботу?

Днем солнце будет чередоваться с облаками, на востоке страны местами пройдут кратковременные дожди, вероятна гроза. При слабом и умеренном ветре западного направления температура воздуха днем составит +19...+25 градусов.

В ночь на субботу в Риге еще возможны дожди, в том числе с грозами; днем осадков не ожидается, выглянет солнце, будет дуть слабый западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +12...+14 градусов, а во второй половине дня поднимется до +23...+24 градусов.