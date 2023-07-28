На какую погоду рассчитывать в субботу?

В ночь на субботу во многих местах Латвии пройдут дожди, местами сильные, возможны также грозы, прогнозируют синоптики.
Небо будет частично закрыто облаками, на востоке страны ожидается совсем пасмурная погода. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха составит +10...+16 градусов.
Днем солнце будет чередоваться с облаками, на востоке страны местами пройдут кратковременные дожди, вероятна гроза. При слабом и умеренном ветре западного направления температура воздуха днем составит +19...+25 градусов.
В ночь на субботу в Риге еще возможны дожди, в том числе с грозами; днем осадков не ожидается, выглянет солнце, будет дуть слабый западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +12...+14 градусов, а во второй половине дня поднимется до +23...+24 градусов.
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