В воскресенье в Латвию вернутся дожди

Утром дожди начнутся в Южнокурземском крае, днем на большей части территории страны. Местами возможны сильные дожди и грозы.

Ночью будет малооблачно, ветер слабый, местами образуется туман. Температура воздуха понизится до +8..+14 градусов.

Температура воздуха поднимется до +17..+22 градусов, а на крайнем востоке страны солнце прогреет воздух до +24..+25 градусов.

В Риге ночью в воскресенье ожидается преимущественно ясная погода, будет дуть слабый ветер, воздух похолодает до +14 градусов, в пригородах - до +10..+12 градусов. Днем небо будет пасмурным, ожидается дождь, температура воздуха не превысит +20 градусов.