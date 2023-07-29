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Видео ⟩ В Валкском крае наблюдался смерч. Разрушений нет

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Фото: Laura Buile/"Twitter"

Метеоролог и комментатор новостей погоды Том Брицис 29 июля в Twitter поделился видео из Валкского края, где наблюдался смерч.

По информации Брициса, разрушений нет.

Автор видео - Лаура Буйле.

Смерчи возникают внезапно, охватывают небольшую территорию и быстро исчезают.

Причины возникновения смерчей до конца не изучены, но факторы, вызывающие их, хорошо известны. Как и многие другие природные явления, смерчи проходят три стадии. На начальном этапе воронка выходит из грозового облака и "зависает" над землей. Затем, благодаря накопленной энергии, она увеличивается в размерах и приобретает классическую вихревую форму. Каждая стадия длится несколько минут. Очень редки случаи, когда смерч существует несколько часов.

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