Видео ⟩ В Валкском крае наблюдался смерч. Разрушений нет

Причины возникновения смерчей до конца не изучены, но факторы, вызывающие их, хорошо известны. Как и многие другие природные явления, смерчи проходят три стадии. На начальном этапе воронка выходит из грозового облака и "зависает" над землей. Затем, благодаря накопленной энергии, она увеличивается в размерах и приобретает классическую вихревую форму. Каждая стадия длится несколько минут. Очень редки случаи, когда смерч существует несколько часов.