Видео ⟩ В Валкском крае наблюдался смерч. Разрушений нет

Метеоролог и комментатор новостей погоды Том Брицис 29 июля в Twitter поделился видео из Валкского края, где наблюдался смерч.
По информации Брициса, разрушений нет.
Valkas novada Omuļos šodien ap pusdienlaiku novērots virpuļviesulis. Ziņu par postījumiem gan nav.— Toms Bricis (@boms_tricis) July 29, 2023
Video: Laura Buile pic.twitter.com/1FrrOaMIqb
Автор видео - Лаура Буйле.
Смерчи возникают внезапно, охватывают небольшую территорию и быстро исчезают.
Причины возникновения смерчей до конца не изучены, но факторы, вызывающие их, хорошо известны. Как и многие другие природные явления, смерчи проходят три стадии. На начальном этапе воронка выходит из грозового облака и "зависает" над землей. Затем, благодаря накопленной энергии, она увеличивается в размерах и приобретает классическую вихревую форму. Каждая стадия длится несколько минут. Очень редки случаи, когда смерч существует несколько часов.
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