В понедельник ожидаются дожди и грозы

Небо местами прояснится и ночью местами образуется туман. Будет дуть слабый юго-западный ветер ветер, днем также умеренный, во время грозы - порывистый.

Температура воздуха ночью понизится до +11...+16 градусов, днем повысится до +19...+25 градусов. Самым теплым день будет в Латгале.

В Риге ночью и утром в понедельник осадков не ожидается, позже вероятны кратковременные дожди и гроза. Ночью при слабом ветре температура воздуха понизится до +13...+15 градусов. Днем будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, воздух прогреется до +21...+22 градусов.

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